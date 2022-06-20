وأكد محافظ سوهاج فى تصريح له اليوم الإثنين، انتظام سير عملية التوريد للمحصول دون معوقات، وحرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين وتذليل كافة العقبات أمامهم لتوريد أكبر كمية من الأقماح لهذا العام، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتوريد المحصول بالصوامع والشون المطورة بمختلف مراكز المحافظة.
ووجه بالتنسيق المستمر بين مديريتى التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.
كما وجه محافظ سوهاج، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه فى عملية توريد القمح، وتتمثل فى تحرير محضر بالواقعة، ووقف الحيازة الزراعية، والحرمان من الأسمدة المدعمة، وعدم التعامل مع البنك الزراعى، مع وضع بطاقة تموين الشخص المخالف بالقائمة السوداء، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح بالطرق والأكمنة الأمنية، والعبارات النيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 103 آلاف و189 طنا من القمح لشون وصوامع سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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