سعفان: الحكومة خصصت 100 مليار جنيه للتخفيف من آثار كورونا اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - وعرض وزير القوى العاملة، على المشاركين فى الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مؤكدا أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمى والوطنى، حيث أن ما فرضه تفشى الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية طالت مصر كما طالت جميع دول العالم.

وقال محمد سعفان للحضور: "لعلكم تتفقون معى أن أى محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسى، فلقد كانت جائحة "كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب".

وأشار إلى أن هذه الأزمة تقتضى منا الصراحة، والتسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلى عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولى والوطنى على السواء.

واستطرد قائلا: "فعلى الصعيد الدولى: فإن التعافى من الأزمة سيتحقق سريعا، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الاطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، فى إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة"، وعلى الصعيد الوطنى: "اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى".

وعرض الوزير ما اتخذته الدولة المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلى أن الدولة تبذل فى الوقت الراهن، جهودا شهدتها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم كافة الصعاب التى واجهناها، وساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وقال وزير القوى العاملة إن مصر استطاعت أيضا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة، فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وشدد سعفان على أن الاقتصاد المصرى نجح فى السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وفى مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مسارا ايجابيا، فى ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافى قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبى، مما أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتماسكه وصموده فى مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التى أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والإجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وقال وزير القوى العاملة إن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد-19)، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.

واطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، فى القطاعات الأكثر تضررا وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالى يقارب ستة مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت ثلاثة مليار جنيه، كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم فى تخطى هذه الأزمة.

وكذلك زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الاثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضررا والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.

واستطرد وزير القوى العاملة محمد سعفان أمام المشاركين فى الورشة قائلا: "لقد عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت فى تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى الشهرى لموظفى الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا".

وعلى المستوى الحوار الاجتماعى المؤسسى فقد نظم قانون العمل تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة فى كافة موضوعات العمل وقضايا العمال يضم فى تشكيله ممثلى أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب العمل والعمال).

ولفت الوزير إلى أنه قد أعيد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يضم فى عضويته ممثلى الوزارات والجهات المعنية وممثلى أصحاب العمل والعمال، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.

وأشار الوزير إلى أنه فى بداية أزمة جائحة كورونا عقد المجلس عدة اجتماعات ناقش فيها تجارب العديد من منشآت القطاع الخاص لاتخاذ تدابير الموائمة بين استمرار الإنتاج وحماية صحة وسلامة العاملين، وتم التوافق على تخفيف ساعات العمل والحصول على إجازات استثنائية مدفوعة الأجر، واعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد.

كما أصدر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بالتشاور بين جميع الأطراف مدونة السلوك الوظيفى أثناء الجائحة والحد الأدنى اللازم من أدوات وأساليب الوقاية من انتشار الجائحة بين العمال، وتخصيص أماكن تجمعات امنة لتناول الطعام أو قضاء وقت الراحة.

كما اقترح المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى أهمية الحفاظ على علاقة العمل وعدم فصل العمال أثناء الجائحة من خلال تقديم الدعم النقدى لأصحاب الأعمال، وتخفيض بعض عناصر الأجر المرتبطة بالإنتاج، وإصدار القانون رقم 24 لسنة 2020 والذى يحظر فصل العمال أثناء الجائحة، ويحرم صاحب العمل الذى يقوم بذلك من كافة المزايا والإعفاءات النقدية والضريبية التى قررتها الدولة لأصحاب الأعمال إذا ثبت قيامه بفصل أحد العمال فصلا تعسفيا.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصرى، استطاعت أن تقينا من أزمة كورونا الكبيرة، فقد كانت أزمة كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطيات الاقتصاد الوطنى قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية عالية ومن واقع منهجية كبيرة.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسرى، والوعى والالتزام المجتمعى، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول.