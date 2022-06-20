سفير مصر فى بكين يستعرض المبادرات الرئاسية لمكافحة الفقر

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد البدرى سفير مصر ببكين، اليوم الإثنين، جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها مكافحة الفقر، مشيرا إلى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" وإسهامها فى رفع مستوى معيشة المواطنين، واتساقها مع أجندة الأمم المتحدة 2030 والتى يعد القضاء على الفقر من أولوياتها.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى احتفالية إطلاق التقرير الأول لمبادرة الرئيس الصينى "المبادرة العالمية للتنمية"، والتى افتتحها وزير الخارجية الصينى. وأكد السفير محمد البدرى اهتمام مصر بالتعاون مع الصين وجميع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، وأهمية الدفع نحو تعزيز الخطوات العملية للمبادرة العالمية للتنمية بما يحقق المنفعة لكل الدول وخصوصا الدول النامية، مشيرًا إلى مشاركة مصر فى مجموعة أصدقاء المبادرة العالمية للتنمية، من منطلق إيمانها بأهمية التعاون الدولى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الاقتصادية الدولية. وشدد على أهمية الربط بين عناصر المبادرة العالمية للتنمية والرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى ستستضيفه مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وأهمية التنسيق بين الرئاسة المصرية للمؤتمر القادم والشركاء الصينيين بحيث تساهم المبادرة الصينية فى دعم الجهود المصرية فى هذا الصدد، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضع فى الاعتبار احتياجات الدول النامية. وأعرب الجانب الصينى عن تقديره لمصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومشاركتها فى مجموعة أصدقاء المبادرة العالمية للتنمية، واستعداده للتعاون مع مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف ثم خلال ترأسها للمؤتمر اعتبارا من نوفمبر المقبل.

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