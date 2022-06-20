القوى العاملة: تعيين 553 شابا والتفتيش على 202 منشأة بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 553 شابا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1053 شابا.





تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى، إذ أصدرت المديرية 22 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه تم التفتيش على 202 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعقد 5 ندوات توعية، كما تم تلقى 30 شكوى عمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 18 شكوى، و12 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 30 منشأة، وإعادة التفتيش على 58 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضرا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 4 ندوات توعية، وإجراء 43 قياس لـ 11 منشأة.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.