طلاب الثانوية العامة عن امتحانى «الدين والتربية الوطنية»: كان سهلا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخرج الطلاب من اللجان، معبرين عن رضاهم عن تأمين اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى سهولة الامتحانات، وتنسيق كراسة الأسئلة وطباعتها بشكل واضح.

وقالت الطالبة سلمى عمر، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بحى السيدة زينب، إنه جرى تفتيشهن أكثر من مرة قبل دخول اللجان وقبل بدء الامتحان بنحو 5 دقائق وبعد نصف ساعة من الامتحان بالعصا الإلكترونية، مشيرة إلى أن اللجان كانت معقمة وهناك حفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطالبات.

وعن مستوى الامحتانات، أكدت الطالبة أنه يمكن وصف الامتحانات بالسهلة، نظرا لعدم تشابه الاختيارات إلى حد كبير وبالتالى بإمكانها استبعاد الإجابات الخاطئة، مشيرة إلى أنها شأن باقى طلاب الثانوية لعامة لم تهتم كثيرا بامتحانات اليوم لأن المواد لا تضاف للمجموع، لكن تركيزها الأكبر على المواد الأساسية.

أما الطالبة مها محمود، فقالت إن تأمين اللجان كان على مستوى عالى، كما أن كراسات الأسئلة تتضمن العديد من الأكواد والـQR كود، كما تم طباعتها بالألوان بشكل واضح ومنسق.

وعن التعامل مع "البابل شيت"، قالت إنها اتبعت التعليمات التى أرشدها إليها معليمها والمتعلقة بتظليل الإجابات بالقلم الرصاص أولا قبل تلوينها بالجاف الأرزق حال التأكد منها، واستخدما مسطرة لتحديد الأسئلة.

وفى لجنة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، أكد الطالب محمد حسن، أنه لا يعرف مستوى الامتحان بالتحديد، لكنه أجاب بمعلوماته العامة التى حصلها خلال العام الدراسى:"ذاكرت الدين والتربية الوطنية من يومين بس".

أما الطالب مصطفى على، فقال إن امتحانى التربية الدينية والتربية والوطنية كانا فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه استطاع الإجابة على الأسئلة والخروج قبل انتهاء فترة وقت الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بالمواد التى لا تضاف للمجموع، والتى تستمر على مدار يومين، بعدها يحصل الطلاب على فترة راحة حتى يوم السبت الموافق 25 يونيو الجارى.

واعتبارًا من 26 يونيو، يبدأ لطلاب اداء امتحان المواد الأساسية وتستمر الامتحانات حتى 19 يوليو المقبل.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يتوزع عدد الطلاب إلى 268 ألفا 897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و383 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف 213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وتعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانات.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الاتصالات والمحافظات والأحياء، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.