وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس المعهد القومى للبحوث الفلكية

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. جاد القاضى رئيس المعهد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس





وأكد وزير التعليم العالى حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد فى العديد من المجالات مثل مجال المغناطيسية الأرضية، والنشاط الزلزالى فى المنطقة، والطاقة الشمسية، والبترول والتعدين.

كما أكد وزير التعليم العالى أهمية التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة فى كافة الإستراتيجيات والبرامج الخاصة بملف التغيرات المناخية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إنجاح مؤتمر قمة المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، مشيدا بمجهودات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى ملف التغيرات المناخية.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د. جاد القاضى إنجازات المعهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنها: مشاركة المعهد فى أعمال المؤتمر العام للجمعية الفلكية الإفريقية، وتنظيم المعهد ندوة خريجى الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، مشيرا إلى استضافة المعهد لعدد من طلاب قسم الجيوفيزياء بجامعة العلوم بماليزيا؛ للتدريب والتعرف على أقسام المعهد المختلفة، وذلك فى إطار منحة internship، كما نظم المعهد بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية ورشة عمل حول التغيرات المناخية لمدة يومين، فضلا عن تنظيم ورشة عمل مع كلية العلوم بجامعة أرسطو سولونيكى اليونانية ومعهد اليونان الوطنى للزلازل، حول النشاط الزلزالى بشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

كما استعرض القاضى إستراتيجية المعهد لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الدلتا والمناطق الساحلية، لافتا إلى الدور الذى تقوم به المواقع ومحطات الرصد التابعة للمعهد فى قياس انخفاض دلتا النيل، وارتفاع منسوب البحر، وتلوث الجو، والتغير فى المجال المغناطيسى وعلاقته بالتغير المناخى، فضلا عن تركيز المعهد على موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والخلايا الشمسية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

واستعرض د. جاد القاضى آخر التطورات بمشروع المرصد الفلكى الكبير، الذى سوف يعد نقلة كبيرة فى تخصصات الفلك وأبحاث الفضاء نظرا لأهميته العلمية والاقتصادية الكبيرة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالتعيينات وترقيات أعضاء هيئة البحوث.