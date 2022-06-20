شكرى يلتقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى للتباحث بشأن مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى وزير ⁧‫الخارجية سامح شكرى‬⁩ الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى.





وذلك للتباحث حول قضايا المناخ فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف، فضلا عن التناقش حول القضايامحل الاهتمام المشترك. ويناقش وزراء الاتحاد الأوروبى الدور الذى يمكن أن تلعبه منطقة الخليج فى التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة داخل التكتل.

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