انت الان تتابع خبر شقق سكن لكل المصريين بمدينة بدر وحدائق العاصمة .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفقدت صباح اليوم الاثنين، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، شقق سكن لكل المصريين بمدينة بدر وحدائق العاصمة، بحضور كل من المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من مسئولي الجهاز والشركات المنفذة.

شقق سكن لكل المصريين بمدينة تضم 8424 وحدة:

كما يكون إجمالي عدد الشقق 351 عمارة تضم 8424 وحدة سكنية والتي تكون لمحدودي الدخل، وشددت مي عبد الحميد، على المسئولين بضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بأقل فترة ممكنة.

فيما تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بموقع عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن لكل المصريين، وتضم 1124 عمارة تشمل 29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بتلك المرحلة.

وأيضا تفقدت مواقع عمارات المرحلة الثانية من الإعلان رقم 14 سكن لكل المصريين، والتي تكون بإجمالي 1337 عمارة، وشددت على الجميع بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال المشروع.