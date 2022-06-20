انت الان تتابع خبر. الفئات المستفيدة من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي .. اعرف انت منهم ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الفئات المستفيدة من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وهو البرنامج الذي يهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، ويعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وسنتعرف في هذا التقرير عن تلك الفئات وأهداف البرنامج والتي تكون على النحو التالي:

الفئات المستفيدة من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي:

السيدات والشباب.

المرفوضين من تكافل وكرامة.

مستفيدين تكافل وكرامة.

أصحاب الإرادة من ذوي الهمم.

الباحثين عن فرص عمل.

أهداف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي:

يعمل على تطوير قدرات ومهارات الأفراد.

توفير فرص عمل بشروط لائقة، وبالأخص في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

مساعدة الفئات المستهدفة التي ترغب في الحصول على قروض ميسرة.

توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج.