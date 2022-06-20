انت الان تتابع تفاصيل خبر تريزيجيه على مشارف الدوري التركي.. وهذا سعر الصفقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705677/تريزيجيه-على-مشارف-الدوري-التركي-وهذا-سعر-الصفقة

أصبح محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، على مشارف الانتقال للدوري التركي عن طريق بوابة نادي طرابزون بطل الدوري التركي هذا الموسم، حيث بدأ النادي تفاوضه مع فريق أستون فيلا من أجل إنهاء كافة التفاصل الخاصة بانتقال اللاعب للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري في أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأشارت تقارير صحفية تركية، إلى أن نادي طرابزون، بدأ مفاوضاته مع نادي أستون فيلا، وتم التوصل لاتفاق مبدئي على أن يكون سعر الصفقة 3 مليون يورو، وسيتم الانتهاء من إعارة الللاعب لفريق باشاك شهير، الذي كان يتواجد في صفوفه على سبيل الإعارة هذا الموسم، وسيتم بعدها حسم انتقال تريزيجيه بشكل رسمي للفريق التركي.

وسيحصل تريزيجيه على قيمة 1.2 مليون يورو بالإضافة للمكافأت، وذلك في حال إتمام الصفقة.

أرقام تريزيجيه مع فريق باشاك

وكان قد خاض صاحب الـ 26عام، 13 مباراة رفقة الفريق المعار إليه باشاك شهير، تمكن خلالهما من تسجيل 6 أهداف وصنع 4 آخرين لزملائه في الفريق.

عودة بعد الصليبي

الجدير بالذكر أن صاحب ال ٢٦ عام، كان يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فريقه أستون فيلا في مباراة بالدوري الانجليزي أمام فريق ليفربول، في نهاية إبريل من عام ٢٠٢١، وغاب لنهاية الموسم وبعدها تمت إعارته للدوري التركي .

وفي قت سابق حقق جالاتا سراي التركي الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد ي لقاء اليوم مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.