النائبة أية فوزي توافق على موازنة 22\23..وتطالب الحكومة بتغييرسياستها مع ملف الاقتراض وخفض الدين العام

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705673/النائبة-أية-فوزي-توافق-على-موازنة-2223وتطالب-الحكومة-بتغييرسياستها-مع-ملف-الاقتراض-وخفض-الدين-العام

شددت النائبة أية فوزي، على أهمية تعظيم حجم الاستثمارات والاستفادة منها، خاصة فى القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة، موضحة أنهم يعتبرون مستقبل وثروة مصر الحقيقية، إلى جانب قطاع البترول.

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النائبة أية فوزي بمناقشات الموازنة العامة..تطالب الحكومة بتغيير سياستها مع ملف الاقتراض وخفض الدين العام

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023/، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

ملف الاقتراض الخارجي

كما طالبت الحكومة بتغيير سياستها مع ملف الاقتراض والتعامل معه، خصوصا مع تفاقم حجم الدين العام والفوائد المترتبة عليه، إضافة إلى إلزام الهيئات بتسلم الموازنات طبقا لنظام البرامج والأداء حتي يتسني الاستخدم على النحو الامثل .

الخبراء والمستشارين فى الوزارات

كما دعت النائبة أية فوزي، الحكومة لتقليل عدد الخبراء والمستشارين فى الهيئات والوزارات، موضحة أنهم يتقاضون رواتب عالية تتخطي الحد الاقصي للأجور، مما يمثل عبء كبير على الموازنة، كما انه يعتبر فرصة لتقيليل الموازنة واعطاء فرصة للشباب.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن وزير المالية لفت فى احدى الجلسات العامة ، أن البوتجاز أصبح يمثل عبأ على الموزانة العامة للدولة، خاصة وأن الدولة تدعم اسطوانة الغاز بما يقارب 100 جنيه، مضيفا " لا يوجد وضع أسوأ من الوضع الذي نحن بصدده وحجم التحديات العالمية" ، مطالبة باستخدام الغاز الطبعي فى جميع الواحدت السكنية

وطالبت النائبة أية فوزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلزام الجهات بتعظيم مواردها والاستفادة منها، خاصة بعد الحاجة الشديدة لزيادة الإيرادات مع وجود عجزكبير فى الموازنة، وتحويلة الي فائض فى ظل الازمات التي تواجه الدولة الروسية شكل سلبي ، لافتة إلى وجود هيئات من المفترض أن يكون لديها اكتفاء ذاتي، كان بها عجز للموازنة العامة.