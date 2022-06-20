انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة التخطيط أمام البرلمان: زيادة الاستثمارات 22% في ملف التعليم مقارنة بالعام الماضي وزيادة استثمارات الصعيد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705672/وزيرة-التخطيط-أمام-البرلمان-زيادة-الاستثمارات-22-في-ملف-التعليم-مقارنة-بالعام-الماضي-وزيادة-استثمارات-الصعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد الجائحة "جائحة فيروس كورونا ".

دوت الخليج

مشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

و أضافت السعيد:" نعبر حالة شديدة الاستثنائية و هذا يستدعي التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة.

وتابعت وزيرة التخطيط: " نعاني من حالة من عدم اليقين و هذا يؤثر على صناعة القرار "، موضحة أن ارتفاع الأسعار تسببت في ضغوط كثيرة.

وأضافت: يواجه الحكومة تحدي يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلي سعى الحكومة الي ترشيد النفقات و أن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات.

و لفتت وزيرة التخطيط، إلى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم الي 22% مقارنة بالعام الماضي، مضيفة: الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية.

زيادة الاستثمارات في الصعيد

و أضافت: " نركز على الإصلاح الهيكلي أيضا و تابع الأهداف و مدي تطبيقها على أرض الواقع”، لافتة إلي جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني و ربط الجامعات بسوق العمل.

واستكملت:" لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”، و المشروع القومي لتنمية الأسرة " و الارتقاء بخصائص السكان و توفير فرص عمل و منظومة رقمية "، مشيرة إلي زيادة الاستثمارات في الصعيد أيضا .