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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705669/وزيرة-التخطيط-أمام-البرلمان-الأزمة-الاقتصادية-الحالية-تعد-الأسوأ-منذ-أزمة-الكساد-العالمي

شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تكاتف جيمع مؤسسات الدولة من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية الأسوا في العالم منذ أزمة الكساد العالمي.

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مشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وقالت السعيد، إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعد الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي، مؤكدا أن مصر جزء من العالم وبالتالي تتأثر بهذه الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هناك تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.

ولفتت إلى أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، موضحة أن الحكومة عملت على توفير السلع في الأسواق دون نقص مما يؤكد حرص الدولة على المواطنين.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة قدمت العديد من المشروعات وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاستغلال الأمثل للموارد المائية.