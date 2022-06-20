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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705667/تأجيل-استئناف-النيابة-على-براءة-الصحفية-رشا-عزب-من-تهمة-السب-والقذف

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف النيابة على براءة الصحفية رشا عزب من تهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي، لجلسة 21 أغسطس لحضورها بشخصها.

دوت الخليج

كانت المحكمة الاقتصادية قضت ببراءة الصحفية رشا عزب من اتهامات سب وقذف وتعمد إزعاج المخرج إسلام العزازي والتي قضت أيضا برفض الدعوي المدنية المقامة منه.

وكان المخرج إسلام العزازي اتهم "عزب" بسبه وقذفه عبر نشرها وتضامنها مع سيدات ادعين تحرش المخرج بهن.

تأجيل استئناف النيابة على حكم براءة الإعلامي تامر أمين بإهانة الصعيد

قررت محكمة مستأنف القاهرة، تاجيل استئناف النيابة على براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد لجلسة 21 أغسطس المقبل.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.

يذكر أن تامر أمين قال في برنامجه "الصعايدة بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا".

يشار إلي أن الإعلامي تامر أمين كان قد قدم اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه قائلا: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها".

دوت الخليج

الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصاديةن اليوم الاثنين، الحكم في استئناف أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

الاستئناف

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم أحمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.

واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

حكم أول درجة

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.