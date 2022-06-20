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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705665/قريطم-يطالب-الحكومة-بوضع-حلول-لزيادة-الايرادات-وتقليل-النفقات-بالموزانة-العامة-للدولة

دعا النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، إلى عدم متاجرة النواب بمشاعر المصريين، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع مع الحكومة لوضع حلول لزيادة الايرادات وتقليل النفقات بالموزانة العامة للدولة.

دوت الخليج

قريطم يطالب الحكومة بوضع حلول لزيادة الايرادات وتقليل النفقات بالموزانة العامة للدولة

وطالب فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزانة بشان الموازنة العامة للدولة للعام 22/23 بمراعاة محدودي الدخل ، مشيرا الى ان هناك قطاعات اقتصادية كثيرة مهدرة ه. مطالبا بالاهتمام بالفلاح فى التضخم الحالى، قائلا: ان المواطن المصري يشعر احيانا بعدم الرضا من بعض القطاعات بالدولة ، الا ان الظروف التى يمر بها العالم حاليا تجعله فى رضا تام .

أكد قريطم ، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز للفئات الأكثر احتياجا، وآخرها إرجاء زيادات الكهرباء لمدة 6 شهور، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة للانطلاق بالوطن نحو الجمهورية الجديدة، معلنا موافقته على المشروعات المقدمة من الحكومة بخصوص الموازنة.

وطالب الحكومة بضرورة التوسع فى قطاع الرزاعة وتعمير الصحراء وأعطاء الاراضي للشباب ، والاستفادة من موارد مصر الطبيعية، بجانب الاخذ بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشان الموزانة العامة للدولة .

يذكر ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،واصل اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.