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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705663/طالب-يطعن-زميلته-أمام-جامعة-المنصورة-عقب-نزولها-من-الأتوبيس

قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بطعن زميلته أمام بوابة الجامعة حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة في مشهد مفاجـأ.

بلاغ إدارة الجامعة

وكان قد تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مديرية المباحث، بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين بالرقبة.

دوت الخليج

مكان البلاغ

وانتقلت علي الفور ضباط مباحث قسم أول المنصورة، الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهد العيان أكدوا ان اثناء وصول اتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح ابيض سكين وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليه، غارقه في دماءها.

وقد قام عدد من المتواجدين امام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث،وقد كشفت التحريات الأولية ان الطالب يدعي م. ع. م بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجني عليها تدعي ن.أ. أ ، بكلية الآداب. دوت الخليج

الاجراءات

وتم نقل الطالبة الى مستشفيي الطوارئ بالمنصورة ، كما تم نقل الطالب الى مستشفيي الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه اثناء ضبط وجاري أتخاذ الاجراءات اللازمة وجاري المتابعة.