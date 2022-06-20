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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705662/تفاصيل-جديدة-في-ملف-تجديد-ليفربول-لـ-محمد-صلاح

قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.

ويسعى ليفربول، جاهداً في الانتهاء من التجديد لصلاح في أقرب فرصة، خوفاً من العروض التي ستنهال عليه في حال إعلان رحيله عن الريدز بعد نهاية موسمه الأخير مع الفريق الإنجليزي، كما أن رحيل ماني المتوقع لصفوف بايرن ميونخ سيعجل بتجديد تعاقد صلاح مع الريدز، حفاظاً على نجوم الصف الأول في الفريق.

وقدم صلاح موسماً استثنائياً مع ليفربول خلال هذا العام، حيث تُوج هدافاً لبطولة الدوري الانجليزي مناصفة مع هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدفاً، بالإضافة لتسجيله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما فاز صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قِبل النقاد الرياضيين، ورابطة اللاعبين المحترفين.

أما على صعيد البطولات، فصلاح فاز مع الريدز في هذا الموسم ببطولتي كأس الرابطة الانجليزية، وكأس الاتحاد، على حساب فريق تشيلسي، فيما خسر بطولة الدوري الإنجليزي الذي ذهب لصالح فريق مانشستر سيتي، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في النهائي الإفريقي أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.