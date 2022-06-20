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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705655/عبد-العليم-داود-يهاجم-الحكومة-بمناقشات-الموازنة-العامة

هاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ، الحكومة أثناء مناقشات الموازنة العامة، مؤكدًا أنه منذ عام 2001 وحتى عام 2022 ونحن نبحث عن الأسوء ولاتوجد موازنه يمكن الموافقه عليها .

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واضاف داود في كلمته في الجلسة العامه اليوم اثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023 ، باننا ظللنا نبحث عن الافضل في الاستثمار لم نجد ونفضل الاقتراض .

وأضاف داود بأن الحكومه ستقترض نصف تكاليف الموازنه مطالبا بالاصلاح السياسي لأنه ببساطه السياسة هي التي تدير الاقتصاد.

و قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موازنات الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بموجب قانون المالية الموحد الذى وافق عليه البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، مطالبون الحكومة بمزيد من العمل فى ملف بناء الإنسان المصرى والإنتاج الزراعي. وكان النائب محمد عزت عرفات ، أعلن خلال كلمته فى الجلسة العامة رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، موجها انتقادات شديدة للهيئات الاقتصادية بالدولة ، مطالبا بضرورة اعادة النظر فيها من أجل تحقيق عائد يساهم فى الانتاج القومي.