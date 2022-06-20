انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705653/السعودية-تعلن-رفع-تعليق-سفر-المواطنين-إلى-إثيوبيا-وتركيا-وفيتنام-والهند

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بأنه:" بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا ووفق ما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا فأنه تم اصدار قرار برفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إثيوبيا و تركيا وجمهورية فيتنام الأشتراكية والهند".

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الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا

ويذكر أن السعودية كانت قد أعلنت فى 13 يونيو 2022 رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا

وشملت هذه الإجراءات عدم اشتراط ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة بإستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى الأماكن التي يصدر بشأنها برتوكولات من جانب هيئة الصحة العامة والوقاية أو المنشآت والأنشطة والمناسبات ووسائل النقل العام التى ترغب في تطبيق مستويات حماية من خلال استمرار باشتراط أرتداء الكمامة للدخول إليها مع الإستمرار بالتوعية والحث علي استخدامها.

ويشار إلى أن عدم اشتراط التحصين أوالتحقق من الحالة الصحية فى تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات ووسائل النقل العام باستثناء الأماكن التي تتطلب التحقق من الحالة الصحية ووفق ما تحدده البرتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة أو المنشآت والمناسبات ووسائل النقل التي ترغب فى تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الأستمرار فى شروط التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.