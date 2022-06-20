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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705652/التموين ضبط-1508-قضية-تموينية-متنوعة-خلال-24-ساعة

تابعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، تحت إشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 1508 قضية تموينية متنوعة، من بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية، بإجمالي مضبوطات 11,500 طن (زيت طعام – أرز شعير)، 407 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالي مضبوطات بلغت 30 طن أسمنت، 52,145 طن دقيق أبيض، أرزأبيض، مكرونة، سكر حر، لحوم..إلخ ، 410 عبوة سجائر.

وتمكنت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 613 قضية، في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية دقيق مدعم "صرف – تجميع"، 96 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 79 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 32 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 5 قضايا بيع بأزيد من السعر، 23 قضية توقف عن الإنتاج، 362 قضية متنوعة أخرى.

قضايا استيلاء سلع

وقد نجحت الحملات في 18 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها 179.038 طن «دقيق مدعم – نخالة»، 1,520 طن سكر تموينى، 10458 لتر سولار، 242 إسطوانة، حيث بلغ إجمالي المضبوطات «274,203 طن، 436 بطاقة ذكية، 10458 لتر سولار، 242 إسطوانة، 410 عبوة سجائر، 70 قطعة أجهزة كهربائية.

وتم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 59,954 طن أقماح محلية، ونجحت الحملات في ضبط 28 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ97,350 طن أقماح محلية.