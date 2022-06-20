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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705651/التعليم 7-حالات-غش-بامتحانات-الثانوية-العامة-في-اليوم-الأول

تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من ضبط الطلاب الذين قاموا بتصوير اسئلة امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية في اليوم الأول، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022.

دوت الخليج

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم ضبط 7 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة وتصوير أسئلة اليوم فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه تم ضبط 3 حالات فى امتحان الدين و4 حالات فى التربية الوطنية، مشددا على أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب الغشاششين.

وتمكنت جروبات الغش، من تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية والوطنية، ونشرها على السوشيال ميديا، وتبادل طلاب الصف الثالث الثانوي، الإجابة للأسئلة في ذات الجروب.

وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

المواد غير الأساسية (لا تضاف للمجموع)

الاثنين 20 يونيو

التربية الدينية

التربية الوطنية

الثلاثاء 21 يونيو

الاقتصاد والإحصاء

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية