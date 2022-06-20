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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:51 مساءً - محمد السيد - /705635/الطرق-التقليدية-فشلت-خبير-تربوي-يقدم-روشتة-لعلاج-الغش-بامتحانات-الثانوية-العامة-2022

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن الدوافع وأسباب إصرار طلاب الثانوية العامة على الغش، رغم تشديد العقوبات على الغشاشيين.

دوت الخليج

وتمكن عددا من طلاب الثانوية العامة، من تداول أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية (مواد غير مضافة للمجموع)، في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة 2022.

الغش سلوك تحول إلى ثقافة

وقال حجازي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن السبب في ذلك أن الغش كسلوك نشأ في بدايته لتحقيق أغراض معينة والحصول على الدرجات المرتفعة التي تؤهل الطالب للالتحاق بكليات معينة، ولكنه مع مرور الوقت وضعف الإجراءات المتخذة لعلاجه تحول إلى ثقافة وإلى عادة سلوكية، مشكدا أن الخطير في هذا الأمر أن السلوك إذا تحول إلى عادة وثقافة، فإنه يحتاج إلى وقت ومجهود وإجراءات أكثر لمواجهته ولن تفلح الطرق التقليدية البسيطة في القضاء عليه.

طرق القضاء على الغش

وشدد أستاذ علن النفس التربوي، على ضرورة مواجهة الغش كسلوك، وأن ندرك أنه متعدد الأبعاد وأن نراعي ذلك عند وضع الخطط العلاجية، وأن تشترك المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية والرياضية في وضع خطة مشتركة للتوعية بالآثار السلبية للغش بالإضافة إلى الجانب القانوني والتشريعي هذا من جانب.

ومن جانب آخر، أكد حجازي، إن إتاحة فرص أكثر للنجاح وربط المسارات التعليمية المختلفة بسوق العمل سيؤدي إلى تخفيف حدة التنافس على كليات بعينها وبالتالي ستقل الحاجة إلى اللجوء إلى الغش لتحقيق ذلك وهو ما تعمل عليه الدولة في الوقت الحالي .

وأشار إلى الدور التربوي للأسرة وللمؤسسات التربوية المختلفة، ويجب أن يركز على تغيير نمط التفكير المتشبث بالعمل الحكومي والاتجاه نحو ريادة الأعمال واكتشاف واستثمار القدرات.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي إلى أنه من أهم الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للقضاء على الغش تطبيق التنسيق المرن في الكليات "تقوم فكرته على أن يكون لكل قطاع كالقطاع الطبي مثلا مواد مؤهلة له يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس التفاوت فيها بينما، يكتفى في المواد الأخرى بالحصول على ٧٠ فى المائة ومن شأن هذا النوع من التنسيق أن يعظم من دور القدرات النوعية وأن يخفف الضغط عن الطلاب".

وشدد حجازي على أنه من النقاط الهامة التي يجب أخذها فى الاعتبار للقضاء على الغش القضاء على الدروس الخصوصية لأنها تعتبر الوقود المحرك لكل الظواهر السلبية في التعليم المصري

انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 ألف و992 طالب/طالبة، منهم 268 ألف و897 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).