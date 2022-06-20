«المعلمين»: لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:30 مساءً - قال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات النقابة تلقت تقارير المتابعة من غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التي أوضحت أن اليوم الأول من أعمال امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل جيد، ولم يتم رصد أي شكاوى تثير القلق.

وأضاف عبد الله، فى بيان، أنه يوجد أكثر من 100 ألف معلم يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى على مستوي الجمهورية، مؤكداً أن غرفة عمليات المعلمين الرئيسية والغرف التابعة لها بجميع المحافظات تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعلمين.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قررت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء 21 اختبار مادتي الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

وبدأ قرابة 707 آلاف و992 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف، واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.