3 طلاب وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:30 مساءً - ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 طلاب بمحافظات «الغربية – الشرقية – قنا»، لاتهامهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك ببث الأسئلة باستخدام هواتفهم المحمولة، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء 21 اختبار مادتي الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

وبدأ قرابة 707 آلاف و992 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف، واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» والفلسفة والمنطق.