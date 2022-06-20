انت الان تتابع خبر حجز أراضي الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة .. الشروط سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان عن طرح أراضي الإسكان والتعمير بعدد من المدن الجديدة، ومنها أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ويكون ذلك بإجمالي 1760 قطعة أرض، وتكون شروط الحجز على النحو التالي:
شروط حجز أراضي الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة:
- يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، كفرد وليس شركة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 11 عام، في تاريخ بدء الحجز.
- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.
- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له، أو لأحد أفراد أسرته.
- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع، ومكملان لأحكامه.
- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.
- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص، تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض.
- أما في حالة مخالفة الشروط يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، ويتم فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.
- يقر المتقدم للحجز الاطلاع على كل الشروط والموافقة عليها.