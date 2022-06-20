انت الان تتابع خبر حجز أراضي الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة .. الشروط سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان عن طرح أراضي الإسكان والتعمير بعدد من المدن الجديدة، ومنها أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ويكون ذلك بإجمالي 1760 قطعة أرض، وتكون شروط الحجز على النحو التالي:

شروط حجز أراضي الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة: