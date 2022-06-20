سفير مصر في بكين يستعرض تطورات الاقتصاد المصري والمبادرات الرئاسية لمكافحة الفقر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:25 مساءً - خلال مشاركة السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، اليوم 20 يونيو 2022 في احتفالية إطلاق التقرير الأول لمبادرة الرئيس الصيني "المبادرة العالمية للتنمية"، والتي افتتحها وزير الخارجية الصيني بكلمة استعرض فيها المبادرة الصينية وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد السفير د. البدري في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية على جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها مكافحة الفقر، مستعرضاً في هذا الصدد مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار ومنها "حياة كريمة" و "تكافل وكرامة" وإسهامها في رفع مستوى معيشة المواطنين، واتساقها مع أجندة الأمم المتحدة 2030 والتي يُعد القضاء على الفقر من أولوياتها.

أكد السفير د. البدري على اهتمام مصر بالتعاون مع الصين وكافة الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، وأهمية الدفع نحو تعزيز الخطوات العملية للمبادرة العالمية للتنمية بما يحقق المنفعة لكافة الدول وخاصة الدول النامية، وأشار في هذا الصدد إلى مشاركة مصر في مجموعة أصدقاء المبادرة العالمية للتنمية، من منطلق إيمانها بأهمية التعاون الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الاقتصادية الدولية.

شدد السفير د. البدري على أهمية الربط بين عناصر المبادرة العالمية للتنمية والرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وأهمية التنسيق بين الرئاسة المصرية للمؤتمر القادم والشركاء الصينيين بحيث تُساهم المبادرة الصينية في دعم الجهود المصرية في هذا الصدد، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضع في الاعتبار احتياجات الدول النامية.

وقد أعرب الجانب الصيني عن تقديره لمصر ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومشاركتها في مجموعة أصدقاء المبادرة العالمية للتنمية، واستعداده للتعاون مع مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف ثم خلال ترأسها للمؤتمر اعتباراً من نوفمبر القادم.