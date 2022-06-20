انت الان تتابع خبر ما لا تعرفوه عن برنامج سند بيت الزكاة والصدقات بالأزهر .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن برنامج سند بيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر، وأيضا كيفية استكمال أوراق منحة شيخ الأزهر، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويكون هدف البرنامج مساعدة الأسر المستحقة للمساعدة.

وكشف بيت الزكاة والصدقات المصري، انه يتم إرسال رسائل نصية للأسر عبر التليفون المحمول، تطلب منهم ضرورة استكمال أوراق طلب مساعدة منحة الأزهر الشريف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والايميل المخصص لإرسال الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سند بيت الزكاة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.

شهادة إثبات حالة الاحتياج سواء ترمل أو طلاق أو عدم عمل للمستفيد وللأبناء بدء من سن 18 سنة فأكثر

إثبات قيمة الدخل من خلال مفردات مرتب في حالة وجود الوظيفة أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة.

صورة من عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق حديث لآخر شهر.

إرفاق الأوراق التي تخص أي التزامات أخرى ومنها رسوم الجامعات والمدارس.