«صحة الشرقية»: إجراء جراحة قلب مفتوح خطيرة لمريض بمستشفى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن المريض كان يعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى، مع تدهور فى وظائف القلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح "ذات المستوى الثالث" لتغيير الصمام بصمام قلب صناعى، ونجحت العملية ويتلقى المريض الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة لجراحات القلب المفتوح بالمستشفى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ودعم معالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور محمد نور الدين مدير المستشفى، وجميع السادة الأطباء، والطاقم الطبى المعاون المشارك فى هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأجرت العملية الجراحية بقيادة الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور خالد مصطفى حلمى أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق.