عاجل- الرئيس يؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسؤولى الشركة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر، خصوصا فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، لما للشركة من خبرات عريقة فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذى يدعم قطاع البترول فى مصر بصورة محورية ويساهم فى تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك فى إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة الرئيس وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود فى مصر، مؤكداً حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، فى ضوء ما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادى والطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها البلاد، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتى تتعاظم أهميتها فى ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.

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