تحويلات مرورية بالتبين لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة أنه تزامنا مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع "القطار الكهربائى السريع"، مرورا أعلى طريق الأوتوستراد (بجوار مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد بالمنطقة المشار إليها، سيتم الغلق الكلى للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادى، مع تحويل حركة المرور للاتجاه الآخر، اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة 90 يوما.
وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيينها للخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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