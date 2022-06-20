حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بالجزائر

جدة - نرمين السيد - أقام السفير الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، حفل عشاء لأفراد الوفد المصرى المشارك فى أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، على شرف محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بحضور فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، وسفير الكويت بالجزائر السيد حسن رابحى.





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