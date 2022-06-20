شكرى يبحث مع البنك الأوروبى للاستثمار تعزيز التعاون فى مشروعات الطاقة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، رئيس البنك الأوروبى للاستثمار فيرنر هوير، وذلك فى إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبى للاستثمار، والبناء على التعاون الناجح فى هذا الشأن، كما أكد شكرى أن الأولوية المشتركة لمصر والبنك فى التركيز على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر، لاسيما فى ظل الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة والفرص الكبيرة المتاحة فى مجالات الطاقة النظيفة وخصوصا الهديروجين الأخضر والكهرباء، علاوة على ما يشهده الوقت الراهن من نقلة نوعية فى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى تناول الجهود التى تبذلها مصر فى إطار استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرا إلى أهمية تعزيز التمويل المقدم من البنك الأوروبى للاستثمار إلى الدول النامية فى إطار الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخى، مع الترحيب بتوسيع الأنشطة التى يقوم البنك بتمويلها فى مصر فى ظل استضافتها ورئاستها للمؤتمر، والتطلع لتعزيز هذا التعاون قدما.

وأشار السفير حافظ، أن اللقاء شهد أيضا تبادلا للرؤى حول الأزمة العالمية الحالية للغذاء على ضوء تبعات الأزمة فى أوكرانيا، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية تعزيز الدعم المقدم إلى مصر فى ظل تلك التحديات. وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء، على الحفاظ على وتيرة التعاون بين مصر والبنك وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.