مد فترة التقديم بمسابقة "تحدي الشباب  "3.0 حتى 24 يونيو

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705600/مد-فترة-التقديم-بمسابقة-تحدي-الشباب -30-حتى-24-يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم في النسخة الثالثة من مسابقة "تحدي الشباب "3.0 حتى 24 يونيو الجاري.

وتعد مسابقة "تحدي الشباب" هي مبادرة عالمية تدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وهم يتعاملون مع أكثر القضايا تحديا في العالم. ندعو هذا العام 1200 فريق لمشاركة حلولهم المتعلقة بتغير المناخ والتنافس على التمويل الأولي والتدريب من قبل خبراء المناخ الموقرون عالميًا. الفريقان الفائزان سيمثلان مصر في تحدي الشباب العالمي، ويتنافسان مع فرق من 36 دولة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "لو سنكم من 14 – 24 سنة وعندكم فكرة تقدر تساهم في الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ".

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بالتقديم الآن على مسابقة تحدي الشباب علشان، حيث يتم تدريب الشباب ومساعدتهم على تطوير فكرتكم لدخول مسابقة تحدي الشباب العالمي اللي هتتنافس فيه مع شباب من 36 دولة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم مد موعد التقديم حتى 24 يونيو: "اللي ملحقش يقدم، يقدر يقدم دلوقتي .. كل اللي عليكوا انكو تكونوا فريق من 4-6 أفراد وتقدموا فكرتكم.

وأوضحت الوزارة، أنه يبدأ التسجيل على الأبليكيشن عبر هذا الرابط : https://bit.ly/3NWXKWM

وتتطلب المسابقة من المشاركين، تشكيل فريق من 5 شباب وتقديم حل لمشكلة متعلقة بتغير المناخ ويجب أن يكون فريدًا وسياقيًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر يجب أن يُظهر الحل أو الفكرة المقترحة إمكانية معالجة عدم المساواة بين الجنسين وأشكال التمييز الأخرى.

قواعد المشاركة في التحدي

- يرجى التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة الواردة في النموذج

- يستهدف تحدي الشباب الشباب حتى سن 24 سنة

- يُطلب من كل فريق تقديم طلب واحد فقط ، والذي سيتضمن المعلومات الخاصة بالمشاركين الباقين ونقطة الاتصال الأساسية.

- سيُسمح لكل فريق أن يضم ما يصل إلى 5 مشاركين

- يجب أن تضم الفرق مشاركتين على الأقل ، ويسمح أيضًا بالفرق المكونة من فتيات فقط.

- يرجى التأكد من قراءة جميع الملاحظات الإرشادية في بداية النموذج

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه، لمعرفة الشروط والتفاصيل اضغط من هنا:​

https://uni.cf/3mjHseQ