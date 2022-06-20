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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705643/مدبولي-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-عبر-الفيديو-كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، احتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

دوت الخليج

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين

ويتابع رئيس الوزراء، الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في كل المحافظات، كذلك حالات التصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية، بالإضافة لموقف توريد القمح في جميع المحافظات.

رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر

وشهد «مدبولي» صباح اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر، حيث استعرض خلال كلمته، مشروع «حياة كريمة» مؤكدًا أنه يعتبر المشروع الأضخم تمويلًا والأعلى من حيث عدد المستفيدبن، حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرًا، حيث يحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى المصرية، ويدخل بها لمرحلة لم تشهدها سابقا.

تجارب التنمية المصرية خلال الـ 8 سنوات

كما أكد رئيس الوزراء أن تجارب التنمية المصرية خلال الـ 8 سنوات الماضية تستحق أن تُروى لما أفرزته من مشروعات متعددة، وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، مشيرًا إلى أن مصر وهي تستكمل خططها التنمية تضع خبارتها في القطاعات المختلفة، رهن إشارة الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، وكما ساندت مصر أشقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، تقف معهم يدا بيد الآن في جهودهم التنموية المختلفة.

مبولي يشيد بأداء شركات المقاولات المصرية في تنفيف المشروعات

وأشار أن مصر تمتلك حاليًا ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة، والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية، مشيدًا بأداء الشركات المصرية مؤكدًا أنها على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في دولنا الإفريقية والعربية في التوقيتات المحددة، وبالجودة العالمية المطلوبة.