النائب محمد الحسيني بمناقشات«خطة وموازنة 22-23»:«الحكومة محتاجة لاعيبة تشتغل على الأرض»

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705642/النائب-محمد-الحسيني-بمناقشاتخطة-وموازنة-22-23الحكومة-محتاجة-لاعيبة-تشتغل-على-الأرض

وجه النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات للحكومة، واعتبرها لا تعمل على الأرض، قائلا: "الحكومة محتاجة لاعيبة".

دوت الخليج

الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023

وأضاف الحسيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023: "بقى لنا سبع سنوات نتكلم، عندي إيراد ومصروف وعجز موازنة نتكلم في عجز كلي وصل 558 مليار جنيه".

ولفت وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجان في مجلس النواب تبحث عن حلول للحكومة، لكنها لا تأخذ بها، قائلا:"هو عدم إدراك للجان البرلمان لما نشتغل على مدار اليوم نوجد للحكومة حلول على الأرض عايزين حكومة تشتغل على الأرض شرعنا وأقرينا قوانين أين التفعيل على الأرض".

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتساءل الحسيني: "لما أطلع مشروع قانون له فلسفة ورؤية هل نطلب من الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين على الأرض؟"، مضيفا: "عايز كل عضو في الحكومة مسئول أمام الله ينزل على الأرض هيتعلم ويترجم ويأخذ قرار فعلي".

وأشار وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، واستمرار عدم تقدم الحكومة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف السجيني: "لابد من وجود رؤية، بعض أعضاء الحكومة غير موجودين على الأرض"، متسائلا: "أين تطبيق ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات؟".

واختتم "الشغل على الأرض يحتاج لاعيبة والحكومة محتاجة لاعيبة تشتغل على الأرض".