انت الان تتابع تفاصيل خبر في اليوم العالمي للاجئين.. مصر تفخر باستضافتها لأكثر من ٦ مليون شخص حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705638/في-اليوم-العالمي-للاجئين-مصر-تفخر-باستضافتها-لأكثر-من-٦-مليون-شخص

تحتفل مصر والعالم، اليوم ٢٠ يونيو، باليوم العالمي للاجىء؛ حيث حرصت مصر على مر تاريخها الممتد على أن تكون وطناً ثانياً لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم، بحثاً عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.

دوت الخليج

مصر تستضيف أكثر من 6 مليون لاجئ

وأوضحت وزارة الخارجية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مصر تفخر باستضافتها لأكثر من ٦ مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وتكفل لهم حقوقهم، وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز.

مصر تناشد بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء

ولطالما نادت مصر وتنادي دوماً بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل، يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقاً من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات.

يوم اللاجئ العالمي

يوم اللاجئ العالمي هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويصادف 20 يونيو من كل عام. ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد.

كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم، حيث يلقي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة. وفي حين أنه من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم، فإن المناسبات الدولية كيوم اللاجئ العالمي تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أو الاضطهاد، حيث تتيح العديد من الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي الفرص لدعم اللاجئين.