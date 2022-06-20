رئيس محلية النواب بمناقشات «خطة وموازنة 22-23»:«يوجد بعض الوزراء يتعاملون باستعلاء على توصيات لجان البرلمان النوعية..وهذا أمر لابد أن نتوقف أمامه»

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/705637/رئيس-محلية-النواب-بمناقشات-خطة-وموازنة-22-23يوجد-بعض-الوزراء-يتعاملون-باستعلاء-على-توصيات-لجان-البرلمان-النوعيةوهذا-أمر-لابد-أن-نتوقف-أمامه

خبرات بعض رؤساء اللجان النوعية تفوق وزراء بالحكومة وبالتالى لابد من الاستماع لبعضنا البعض

قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحرصه علي مدار دور الانعقاد الأول والثاني لزيادة قيمة المؤسسة العريقة وهي البرلمان المصري بمناقشة ملفات وقوانين هامة.

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خطة وموازنة العام المالي الجديد22-23

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وأضاف السجيني: عندما تولينا كانت الموازنة الخاصة بوزارة التنمية المحلية تقريبا 900 مليون جنيه، لكن في هذه الموازنة تجاوزنا 4 مليار وذلك تعد نقطة إيجابية، ولكن في المقابل يوجد هيئات لديها عجز مثل هيئة نظافة تجميل القاهرة لديها عجز يمول من الخزانة العامة بقيمة 1.6 مليار، و هيئة نظافة الجيزة لديها عجز يمول من الخزانة العامة يتجاوز 623 مليون جنيه، وغيرها من الهيئات التي تعاني من عجز وتمول من الخزانة العامة.

التحصيل الخاص بأموال التصالح وإهدار ما يزيد عن 70 مليار جنيه

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن أمام إشكالية وهي أن الحكومة بوزرائها المعينين لا ينظرون إلي الحلول المقدمة من اللجان النوعية بالمجلس، وهذا موضوع لابد أن نقف له واقفة جادة، مضيفا: الوضع حاليا بالنسبة للحكومة صعب لأن الظروف الإقليمية والدولية تؤثر علي الكثير من الجهود المبذولة.

واستكمل السجيني: نرجو من الحكومة لا يضيق صدرها وأن تأخذ بالآراء المقدمة من البرلمان، حيث عندما نتحدث عن عدم حلحلة مشكلة التوكتوك وإهدار ما يزيد عن 3.5 مليار جنيه، متسائلا: أليس هذا سوء تخطيط وتدبير وإرادة؟، وكذلك عدم التحصيل الخاص بأموال التصالح وإهدار ما يزيد عن 70 مليار جنيه.

و أردف: وكذلك عدم تحصيل رسوم الشواطيء وإهدار ما يزيد عن 3 مليار جنيه، مضيفا: كل هذه رسوم يستطيع المواطنون دفعها لكن الحكومة لا تتنبه، وهناك حالة استعلاء من الوزراء، لافتا أنه يوجد رؤساء وأعضاء لجان نوعية بمجلسي النواب والشيوخ لديهم تخصصات وخبرة أكثر من بعض الوزراء في الحكومة، و نحتاج في هذه الظروف الصعبة لسماع بعضنا البعض.