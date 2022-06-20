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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705636/ديانج-وعبد-المنعم-يواصلان-التأهيل-فى-التدريبات-الجماعية-للأهلي

يواصل ثنائي الأهلي أليو ديانج ومحمد عبد المنعم، لاعبي الأهلي التدريبات بدنية وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى الثنائي التدريبات البدنية والجري حول الملعب، قبل أن يستكملا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهما للتخلص من الإصابة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أمس

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.