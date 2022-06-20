انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء صلاة الجنازة على والد أحمد فتحي.. بيومي فؤاد أبرز الحاضرين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705631/بدء-صلاة-الجنازة-على-والد-أحمد-فتحي-بيومي-فؤاد-أبرز-الحاضرين

رحل عن عالمنا أمس الأحد والد الفنان أحمد فتحي، وفقا لما نشره نجله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ ودعه بصورة جمعتهما.

دوت الخليج يرصد لقطات من صلاة الجنازة على والد الفنان أحمد فتحي.

تشيع جثمان والد أحمد فتحي

ويشيع جثمان والد الفنان أحمد فتحي اليوم الإثنين إذ وصل الجثمان وبدأت الصلاة عليه من مسجد الحصري، في حضور الفنان بيومي فؤاد.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يشار الى أن آخر أعمال الفنان أحمد فتحي كان مشاركته في فيلم حامل اللقب الذي عرض في دور العرض السينمائي منذ عدة شهور، بطولة الفنان هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

أحمد فتحي فنان مصري، من مواليد منطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

ولد في 29 أبريل عام 1978، ودرس في كلية الآداب في جامعة حلوان.

درس في قسم المسرح، وهو فنان بسيط اشتهر بملامحه المصرية الأصيلة.

تزوّج فتحي عام 2004 من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى “نسرين إمام”.

بعد تخرجه من الجامعة، حاول الفنان أحمد فتحي خفيف الظلّ في أن يبدأ مشواره الفني.

بدأ مشواره من خلال المسرح عام 2007 فقدم أدوارًا صغيرة إلا أنه لم ينل منها أي شهرة.

قرر تغيير المجال والسفر، ولم يجد أحمد فتحي في الفن ما كان يحلم به.

قال الفنان أحمد فتحي، إنه بدأ في التمثيل على المسرح في 1997، وظل يمثل في المسرح فقط حتى عام 2005، ومن ثم ترك مصر وسافر إلى الخارج، وعمل في مهنة أخرى خارج التمثيل لمدة 11 شهر، "كنت ببيع تليفونات برا مصر"، قبل أن يعود من جديد.

وأضاف "فتحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أخدت قرار ترك التمثيل والسفر في الخارج عشان مكنتش لاقي آكل، وكنت بحب التمثيل جدًا، بس مبحبش أقول لحد شغلني، ومش بحب الحاجات اللي حوالين التمثيل وأروح أكلم حد عشان شغل وغيره، وفجأة لقيت نفسي مش لاقي أكل، فشكلي بقا وحش جدًا، والناس كانت بتبصلي بشكل مش حلو، اللي هو انت ممثل ومش لاقي تاكل إزاي".