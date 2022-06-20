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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705627/رشا-أبو-شقرة-نائبة-التنسيقية-تقترح-دمج-جميع-الهيئات-الاقتصادية-فى-هيئة-واحدة-لترشيد-الانفاق

اقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية ذات الخصائص المتشابهه فى هيئة واحدة معتبرة لترشيد الإنفاق، قائلة :"هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الانفاق".

دوت الخليج

رشاأبو شقرة «نائبة التنسيقية» تقترح دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة لترشيد الانفاق

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة، حتي يمكن تحصيل نسبة 15% العائد المرجو منها.

وطالبت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.