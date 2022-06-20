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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705626/مدبولي-شركاتنا-المصرية-على-استعداد-تام-لتنفيذ-مختلف-المشروعات-في-إفريقيا-بجودة-عالمية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تمتلك حاليًا ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة، والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية.

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مبولي يشيد بأداء شركات المقاولات المصرية في تنفيف المشروعات

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات «ملتقى بناة مصر»، أن من ضمن هذه المشاريع مشروعسد الرئيس «جوليوس نيريري» على نهر روفيجي في تنزانيا، مؤكدًا أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق حلم الأشقاء في تنزاينا في التنمية.

تحقيق طموحات الشعوب في التنمية والرخاء

وأوضح أن عدد من الشركات المصرية الكبرى، ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، تنفذ عدة مشروعات في مختلف الدول الإفريقية والعربية، مضيفًا: «ومن هنا تأتي اهمية هذا الملتقى، الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء؛ ليلقى الضوء على ما تحتاجه دولنا من مشروعات، وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات تمكننا من مشاركتها لتحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والرخاء».

مدبولي يؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات بجودة عالمية

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: «السادة الحضور، أرحب بكم على أرض مصر، وأتمنى لكم مناقشات مفيدة واتفاقات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية لبلداننا، وأكرر أن مكاتبنا الاستشارية وشركاتنا المصرية على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في دولنا الإفريقية والعربية في التوقيتات المحددة، وبالجودة العالمية المطلوبة، وهذا توجيه واضح من القيادة السياسية، التي تضع التعاون مع أشقائنا في هذه الدول على أولوية أجنداتها».