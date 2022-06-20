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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705625/٣٠-مليون-جنيه-ضبط-صاحب-مكتب-استيراد-وتصدير-وزوجته-بتهمة-غسيل-أموال-مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير "له معلومات جنائية ومحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" – زوجته ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

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قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

دوت الخليج

ضبط مدير مستودع دقيق استولى على 166 طن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لمحاولات حجب السلع والإستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق الإستقرار بالأسواق، ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مستودع دقيق لتصرفه في أكثر من 166 طن دقيق وبيعها في السوق السوداء بسوهاج.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات تجارة الجملة- كائن بمحافظة سوهاج بالتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط الدقيق المستولى عليه

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تم ضبط المذكور وتبين تصرفه فى كمية قدرها (166,788 طن دقيق بلدى) قام المذكور بالتصرف فيها بالإتجار فى السوق السوداء، مستولياً على الدعم المقرر الذى تكلفه الدولة لمحدودى الدخل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بالقاهرة.