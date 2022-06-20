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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705624/جبالي-للنواب-الهيئات-الاقتصادية-تندرج-ضمن-الموازنة-العامة-للدولة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موازنات الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بموجب قانون المالية الموحد الذى وافق عليه البرلمان.

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