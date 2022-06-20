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جبالي للنواب: الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة 

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705624/جبالي-للنواب-الهيئات-الاقتصادية-تندرج-ضمن-الموازنة-العامة-للدولة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موازنات الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بموجب قانون المالية الموحد الذى وافق عليه البرلمان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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