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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705621/مدبولي-مصر-استطاعت-القضاء-على-العشوائيات-الخطرة-ونفذنا-15-مدينة-جديدة-من-مدن-الجيل-الرابع

قال الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة، لتحول حياة السكان إلى حياة آدمية وآمنة يستحقونها، كما حققت مصر طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن تيك الظاهرة بدأت تتلاشى عاما بعد أخرى، وتنفيذ 15 مدينة جديدة من الجيل الرابع في وقت واحد، ويتم التخطيط لمثلها بهدف استيعاب الزيادة السكنية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي.

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وأضاف "مدبولي"، في كلمته بـ "ملتقى بناة مصر"، أن ملف النقل والطرق كان الأبرز في إنجازات هذه الحقبة، والذي أهلنا لنكون جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة، من المشروع القومي للطرق والقطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكة الحديد، ومترو الأنفقاق.

ولفت إلى أن هذا الملف يقف شاهدا على إنجاز المصريين بأرقام استحقت الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتمهيد الطرق نحو ضخ مزيد من الاستثمارات، كما استطاعت الدولة المصرية أن تحول نقص الطاقة الكهربائية إلى فائض تصدره لدول الجوار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنفذ الآن المشروع الأهم في تاريخها أو كما يسميه البعض «مشروع القرن»، وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «حياة كريمة» هو الأضخم تمويلًا والأعلى من حيث عدد المستفيدبن، حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرًا، حيث يحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى المصرية، ويدخل بها لمرحلة لم تشهدها سابقا.

مدبولي: مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة ونفذنا 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع الذي يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة، ويواجه الكثير من التحديات، سيصبح نموذجًا جديدًا لإرداة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودي الدخل، الذين عانوا على مر السنين، وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذي نصبوا إليه جمعيًا في سيمفونية من البذل والعطاء، يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري.