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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705619/الدفاع-الروسية-قصف-مطار-فى-أوديسا-وتدمير-محطة-طائرات-مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، بأنه بأستخدام صواريخ "أونيكس" تم أستهداف مطار "أرتسيز" فى منطقة أوديسا وتدمير مراكز تحكم للطائرات مسيرة أوكرانية .

دوت الخليج

استهداف روسي لمطار بأوديسا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء أيجور كوناشينكوف فى بيان له بأن:" القوات الروسية قامت باستهداف مطار أرتيسز الواقع فى منطقة أوديسا من خلال استخدام صواريخ عالية الدقة من طراز "أونيكس" كما نجحت القوات الروسية فى تدمير محطة لتوجيه طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن :"القوات الجوية الروسية نجحت فى تدمير 47 مركز لتجمع الافراد والعتاد تابع للقوات الأوكرانية والتي أسفر عن تدمير عتاد عسكري فى مناطق فيسيولويوبريفوليي، وبوغو روديتشنوي بجمهورية دونيتسك الانفصالية بالإضافة إلى منصة اطلاق صوارايخ "بوك-أم 1" فى منطقة سيفيرسكا".

إسقاط طائرة ميغ 29 أوكرانية

وذكر كوناشينكوف بأن:" القوات الدفاع الجوي الروسي قامت بإسقاط طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى استهداف تسعة طائرات بدون طيار فى مقاطعة خاركوف ودونيتسك ولوجانسك إلى جانب مقاطعة خيرسون.

ويذكر أن منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا حاولت بسط سيطراتها على أقليم دونباس وهي منطقة كان يسيطر علي أجزاء منها الأنفصاليون المدعومين من جانب روسيا قبل أن تبدأ روسيا العملية العسكرية فى 24 فبراير.