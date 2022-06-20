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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705618/تنفيذ-2426-حكم-قضائى-فى-حملة-أمنية-بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

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جهود الوزارة

أسفرت جهودها عن ضبط (13) قضية إتجار فى المواد والأقراص المخدرة ضُبط خلالها 15 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية بحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) و تنفيذ (2426) حكم قضائى متنوع.

الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

الداخلية في أسبوع..مداهمة البؤر الإجرامية وضبط ترسانة أسلحة وضبط 697 متهم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية.

دوت الخليج

استهداف البؤر الإجرامية

واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") حيث تم ضبط 56 متهما، وبحوزتهم 34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –56 قطعة سلاح أبيض.

الإتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط 35 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4650 حكم قضائى متنوع وضبط 329 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 473 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، القليوبية، الشرقية، قنا، دمياط، سوهاج، بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بني سويف».