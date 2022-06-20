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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705617/رئيس-تضامن-النواب-يوافق-علي-موازنة-22-23-ويطالب-بوجود-فكر-غير-تقليدي-لمواجهة-أزمة-الديون

قدم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلا: أنه لأمر محمود في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية نجحت الدولة المصرية في زيادة مجموعة من المخصصات المالية كزيادة مخصصات وزارة الصحة لـ 18% لتصل 128.1 مليار جنيه، كذلك زيادة مخصصات التعليم بنسبة 12% لتصل إلي 192.7 مليار جنيه.

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رئيس تضامن النواب يوافق علي موازنة 22-23

و أضاف القصبي: كذلك رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 4% لتصل إلي 293.4 مليار جنيه، فضلا عن تقليص نسبة العجز إلي 6.1% من الناتتج المحلس الإجمالي.

وأوصي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بوجوب تكاتف جميع الطاقات من أجل تخفيف الأعباء علي المواطن المصري، ووجوب إعطاء اهتمام غير غير تقليدي وغير نمطي لمواجهة قضية سداد الديون، مضيفا: نحتاج لفكر غير تقليدي لمواجهة مسألة خروج الاستثمارات خروجا عكسيا من مصر والتي وصلت إلي 14 مليار دولار، مؤكدا علي ضرورة العناية الشديدة بوجوب تنوع مصادر الدخل.

تحديد أولويات الانفاق والعائد من هذا الانفاق

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وأشار القصبي،إلي أن موازنة 2022-2023 تتتحدث عن 80 إلي90 مليار لمشروع حياة كريمة، مؤكدا علي ضرورة تحديد أولويات الانفاق والعائد من هذا الانفاق.