انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. بروس باك رئيس مجلس الإدارة بنادي تشيلسي يعلن رحيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705616/رسميا-بروس-باك-رئيس-مجلس-الإدارة-بنادي-تشيلسي-يعلن-رحيله

أعلن نادي تشيلسي اليوم الإثنين، أن بروس باك الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2003، سيتنحى عن منصبه اعتبارًا من 30 يونيو وسيواصل دعم النادي في منصب كبير المستشارين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الموقع الرسمي لنادي تشيلسسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن رحيل بروس باك الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

فيما جاء بيان نادي تشيلسي، أن إيراداته التجارية بشكل كبير وأنشأ مرافق تدريب عالمية المستوى في كوبهام، وطور واحدة من أفضل أكاديميات الشباب في كرة القدم، في عام 2010.

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل

الجدير بالذكر أن حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/،1، ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ليتأهل تشيلسي لدور الثمانية بعدما حقق الإنتصار وكانت انتهت المواجهة الأولى بالفوز 2/0، ليؤكد البلوز همينته وسيطرته ليتأهل للدور القادم.

تشيلسي ضد ليل

وسيطر لاعبوا تشيلسي على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى ليل في اكثر من كرة حتى سجلوا هدفين عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 45 ، وأزبليكويتا بالدقيقة 77، بينما أحرز هدف ليل الوحيد بورك بلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يخسر أمام فياريال بثلاثية

خسر ايضاً فريق يوفنتوس بنتيجة 3/0 أمام فياريال ليودع البطولة بهزيمة قاسية أمام الفريق الإسباني الذي قدم لقاء قوي وأستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة.

وسجل الأهداف كلاً من جيرارد مورينو في الدقيقة 78 ثم عزز توريس بالهدف الثني في الدقيقة 85، وأختتم أرنوت بالهدف الثالث في الدقيقة 90 ليقتل المباراةـ وبتأهل فريقه للدور القادم.

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.