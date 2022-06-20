انت الان تتابع تفاصيل خبر «مدبولي»: مشروع «حياة كريمة» الأهم في تاريخ مصر والأضخم تمويلًا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /705615/مدبولي-مشروع-حياة-كريمة-الأهم-في-تاريخ-مصر-والأضخم-تمويلا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنفذ الآن المشروع الأهم في تاريخها أو كما يسميه البعض «مشروع القرن»، وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دوت الخليج

رئيس الوزراء يستعرض يستعرض مشروع حياة كريمة

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كملته التي ألقاها في انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر، اليوم الإثنين، أن مشروع «حياة كريمة» هو الأضخم تمويلًا والأعلى من حيث عدد المستفيدبن، حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرًا، حيث يحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى المصرية، ويدخل بها لمرحلة لم تشهدها سابقا.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة، ويواجه الكثير من التحديات، سيصبح نموذجًا جديدًا لإرداة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودي الدخل، الذين عانوا على مر السنين، وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذي نصبوا إليه جمعيًا في سيمفونية من البذل والعطاء، يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري.

تجارب التنمية المصرية خلال الـ 8 سنوات

وأكد رئيس الوزراء أن تجارب التنمية المصرية خلال الـ 8 سنوات الماضية تستحق أن تُروى لما أفرزته من مشروعات متعددة، وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، مشيرًا إلى أن مصر وهي تستكمل خططها التنمية تضع خبارتها في القطاعات المختلفة، رهن إشارة الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، وكما ساندت مصر أشقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، تقف معهم يدا بيد الآن في جهودهم التنموية المختلفة.

وأشار إلى أن مصر خطت، خلال السنوات الـ 8 الماضية خطوات واسعة في العديد من المجالات بداية، قطاع الإسكان والنتقل والطرق مرورًا بقطاعي النفط والتحول الرقمي، والذي جعهلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات كان الجميع يعتقد أنها ستكون في طي النسيان، لافتًا إلى أن مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة، لتحول حياة السكان إلى حياة آدمية وآمنة يستحقونها، كما حققت مصر طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد أخرى، وتنفيذ 15 مدينة جديدة من الجيل الرابع في وقت واحد، ويتم التخطيط لمثلها بهدف استيعاب الزيادة السكنية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي.