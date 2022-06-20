وزير الخارجية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الاستثمارات بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:29 مساءً - بحث وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ اليوم الاثنين، مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير فى لوكسمبورج تعزيز استثمارات البنك في مصر في العديد من المجالات وخاصة التحول الأخضر.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الجانبين ناقشا التعاون في إطار التحضيرات الجارية لرئاسة واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .‪

من ناحية أخرى..التقى وزير الخارجية ⁧‫مع‬⁩ رئيس برلمان لوكسمبورج فرناند إتجن، حيث تم مناقشة التعاون البرلماني والثقافي والسياسي والاقتصادي بين مصر ولوكسمبورج، وتعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين برلمانيّ البلدين.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى لوكسمبورج حيث ترأس ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

واعتمد الجانبان، خلال الاجتماع، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بينهما حتى عام 2027.